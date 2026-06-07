"Аномальна" Україна: чому магнітне поле нашої країни стає потужнішим, поки на планеті слабшає

Головне: Аномальне посилення: Всупереч глобальній тенденції до послаблення магнітного поля Землі, в Україні за останні 125 років воно посилилося на 4 000 нанотесла.

Всупереч глобальній тенденції до послаблення магнітного поля Землі, в Україні за останні 125 років воно посилилося на 4 000 нанотесла. Причини: Це результат глибинних процесів у рідкому ядрі Землі, які роблять територію України одним із ключових регіонів для моніторингу геомагнітної структури Європи.

Це результат глибинних процесів у рідкому ядрі Землі, які роблять територію України одним із ключових регіонів для моніторингу геомагнітної структури Європи. Локальні аномалії: Найпотужніші магнітні аномалії зосереджені у Криворізько-Кременчуцькій смузі та на краю Курської аномалії, де відхилення сягають 40 тисяч нанотесла, що вимагає постійного коригування навігаційних карт для авіації.

Найпотужніші магнітні аномалії зосереджені у Криворізько-Кременчуцькій смузі та на краю Курської аномалії, де відхилення сягають 40 тисяч нанотесла, що вимагає постійного коригування навігаційних карт для авіації. Жодних загроз: Попри активні зміни, науковці наголошують, що це тривалі природні процеси, які не несуть ризику катастроф чи миттєвих наслідків.

Чому в Україні поле посилюється

Глибинні динамічні процеси в надрах Землі відбуваються нерівномірно. Поки в регіонах Південної Атлантики та Карибського басейну інтенсивність поля стрімко падає - приблизно на 100-120 нанотесла щороку, у Європі та, зокрема, в Україні, спостерігається зворотний ефект.

"За розрахунками для Київської магнітної обсерваторії, магнітне поле зросло на 4 000 нанотесла за 125 років. Для порівняння: зміна навіть на 500-600 нанотесла вже вважається серйозною аномалією", - пояснює вчений.

Ці показники вказують на те, що надра Землі під нашим регіоном перебувають у стані активної трансформації, що визначає геомагнітну структуру всієї Європи.

Фото: Михайло Орлюк очолює проект зі створення цифрових карт (nas.gov.ua)

Де в Україні найпотужніші аномалії

Територія України має унікальний спектр геологічних структур, що відображається на геомагнітній карті. Найінтенсивніші аномалії зосереджені у:

Криворізько-Кременчуцькій смузі залізорудних структур, що простягається з півдня на північ.

Південно-східному краї Курської магнітної аномалії - найпотужнішої у світі, яка помітна навіть на супутникових знімках.

Львівській, Чернігівській та Одеській регіональних структурах.

У цих зонах відхилення від "нормального" поля сягають 30-40 тисяч нанотесла. Такі локальні аномалії суттєво впливають на параметри, наприклад, на магнітне схилення, яке є критично важливим для навігації.

Саме тому Інститут геофізики проводить постійні заміри для забезпечення потреб авіаційної служби України.

Фото: Що відбувається з геомагнітним полем над Україною (інфографіка РБК-Україна)

Чи варто боятися "апокаліпсису"

Попри активні зміни, зараз нема жодних підстав говорити про миттєві катастрофічні наслідки чи загрозу глобального масштабу.

"Ми справді перебуваємо на стадії активних змін магнітного поля, але вони не відбуваються миттєво. Це процеси, що розтягнуті на десятки та сотні років, тому говорити про кардинальні зміни за лічені дні чи роки немає жодних підстав", - заявив Орлюк.