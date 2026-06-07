Українські дрони без GPS: вчені розробляють навігацію, яку не зможе "заглушити" РЕБ

Українські науковці працюють над технологією навігації для безпілотників, яка дозволить орієнтуватися на місцевості без використання GPS. В основі розробки - цифрові карти геомагнітного поля України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник відділу геомагнетизму Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Михайло Орлюк.

Головне: Суть розробки: Українські вчені працюють над унікальною навігаційною системою для безпілотників, яка працюватиме на основі перших цифрових карт геомагнітного поля України.

Українські вчені працюють над унікальною навігаційною системою для безпілотників, яка працюватиме на основі перших цифрових карт геомагнітного поля України. Альтернатива супутникам: Нова технологія дозволить дронам повністю відмовитися від GPS, оскільки магнітне поле Землі (його схилення та нахилення) є унікальним для кожної точки місцевості.

Нова технологія дозволить дронам повністю відмовитися від GPS, оскільки магнітне поле Землі (його схилення та нахилення) є унікальним для кожної точки місцевості. Захист від РЕБ: Розробка критично важлива в умовах війни, оскільки магнітну навігацію неможливо заглушити чи дезорієнтувати ворожими засобами радіоелектронної боротьби.

Розробка критично важлива в умовах війни, оскільки магнітну навігацію неможливо заглушити чи дезорієнтувати ворожими засобами радіоелектронної боротьби. Принцип роботи: БПЛА оснастять надчутливими магнітометрами. Апарат під час польоту в реальному часі порівнюватиме виміряні параметри поля з еталонною цифровою картою.

БПЛА оснастять надчутливими магнітометрами. Апарат під час польоту в реальному часі порівнюватиме виміряні параметри поля з еталонною цифровою картою. Головний виклик: Наразі науковці вирішують проблему технічних перешкод, які створює сам літальний апарат під час вимірювань, щоб «відфільтрувати» чистий геомагнітний сигнал.

Наразі науковці вирішують проблему технічних перешкод, які створює сам літальний апарат під час вимірювань, щоб «відфільтрувати» чистий геомагнітний сигнал. Додаткова користь: Окрім оборонних технологій та навігації нового покоління, створена вченими цифрова карта допоможе у пошуку корисних копалин та гуманітарному розмінуванні.

Як магнітне поле може замінити GPS

За словами науковця, магнітне поле Землі має унікальні характеристики для кожної точки місцевості.

"Магнітне поле Землі - його схилення та нахилення - унікальне для кожної точки, що дозволяє використовувати його як систему координат", - пояснив Орлюк.

Така технологія може стати особливо актуальною в умовах війни, коли російські війська активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), що глушать GPS-сигнали та ускладнюють навігацію дронів.

Як працюватиме нова система навігації

За словами Орлюка, принцип роботи нагадує сучасні системи візуальної навігації. Літальний апарат постійно порівнює отримані дані з еталонною картою, визначаючи власне місцеперебування.

У випадку магнітної навігації безпілотник має бути обладнаний високочутливими магнітометрами. Вони в режимі реального часу вимірюватимуть параметри магнітного поля та зіставлятимуть їх із цифровими картами.

"Принцип схожий на навігацію в оптичному діапазоні, коли літальний апарат постійно фотографує місцевість і порівнює зображення з еталонними картами, щоб визначити своє розташування", - пояснив вчений.

Які труднощі стоять перед розробниками

Втім, до практичного впровадження технології ще потрібно подолати низку технічних викликів.

"Ми активно працюємо над цим завданням. Головна складність полягає в тому, що під час вимірювань із літального апарату виникають додаткові перешкоди. Потрібні специфічні технічні рішення, щоб відфільтрувати ці перешкоди та отримати чистий сигнал від магнітного поля Землі", - зазначив Орлюк.

Він додав, що створення такої системи навігації є складним науково-технічним завданням, однак роботи в цьому напрямку вже тривають.

Для чого ще потрібні цифрові карти геомагнітного поля

Раніше українські вчені вперше створили цифрову карту геомагнітного поля над територією України. Розробка відкриває нові можливості не лише для пошуку корисних копалин та розмінування територій, а й для створення перспективних оборонних технологій.

У перспективі такі карти можуть стати основою для навігаційних систем нового покоління, які працюватимуть навіть в умовах активної протидії засобам РЕБ.