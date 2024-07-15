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Аномальная жара: за три дня в Киеве обновлено семь температурных рекордов

Украина, Понедельник 15 июля 2024 11:30
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Аномальная жара: за три дня в Киеве обновлено семь температурных рекордов Фото: в Киеве обновлено семь температурных рекордов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аномальная жара в Украине продолжается. За последние три дня, 12-14 июля, в Киеве обновлено семь температурных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, 12 июля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня: температура не опустилась ниже 22,8 градуса. Предыдущее рекордное значение 2021 превышено на 0,8 градусов.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,7 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4 градуса, а климатическую норму - на 7,5 градуса.

Кроме того, 13 июля в столице также установлено два температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха достигла 35,4 градуса, что на 1,3 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1936 года. Среднесуточная температура составила 29,0 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 на 0,7 градусов, а климатическую норму - на 8,3 градусов.

В воскресенье, 14 июля, метеорологи зафиксировали три температурных рекорда.

Минимальная температура не опустилась ниже 22,7 градуса. Предыдущее рекордное значение 1951 превышено на 1,6 градусов.

Максимальная температура воздуха достигла 35,9 градусов , что на 2,7 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.

Среднесуточная температура 29,2 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 1,8 градуса, а климатическую норму - на 8,2 градуса.

Всего с начала месяца уже установлено десять температурных рекордов. Первые были зафиксированы 11 июля.

Жара в Украине

Напомним, рекордную жару в Украине вызвал теплый воздух из Африки, поступающий в Украину через Балканы.

По данным Укргидрометцентра, уникальность нынешней жары в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.

Температура в Николаеве поднялась до 40,5 градуса тепла, что является абсолютным рекордом для этого города.

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