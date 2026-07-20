Аномальна спека у Європі та її наслідки спричинили масові візити до психологів

Історії людей

Як зазначає видання, для 29-річного Клемана з Франції третя хвиля спеки цього літа завершилася терміновим візитом до психолога. Попри те, що чоловік живе у відносно добре ізольованій квартирі, температура всередині його помешкання за кілька днів перевищила 30 градусів.

Щоб хоч трохи охолодитися, він був змушений щогодини змочувати свій одяг водою. Однак найважчим випробуванням, за його словами, стала не фізична спека, а психологічний тиск.

"Я по черзі відчуваю тривогу, безсилля й гнів", - розповів Клеман журналістам.

Він пояснив, що ця хвиля спеки змусила його усвідомити масштаб проблеми та те, наскільки людство, на його думку, не готове зробити навіть "соту частину" необхідного для того, щоб зберегти планету придатною для життя.

Схожий досвід пережила і 25-річна студентка Анжель. Переломним моментом для неї стала звичайна прогулянка містом, під час якої вона побачила зневоднених птахів, що помирали просто на вулиці через спеку. Після цього у дівчини стався перший у житті напад паніки.

Згодом вона дізналася, що її знайома вже дві доби живе без електроенергії через пошкодження кабелів, які не витримали екстремальної температури. Водночас брат подруги ледь не знепритомнів під час усного іспиту, коли температура повітря сягнула 40 градусів.

Коментарі спецалістів

За словами психотерапевтки Шарлін Шмербер, останніми днями вона спостерігає різке зростання кількості звернень від молодих людей.

"Маємо великий наплив пацієнтів", - зазначила фахівчиня.

Жінка каже, люди приходять із панічними атаками, гострою тривожністю або станом емоційного та фізичного заціпеніння.

"Така спека може стати травмою для тіла й психіки", - наголосила Шмербер.

Психотерапевтка пояснює, що екстремальні температури послаблюють здатність організму та психіки справлятися зі стресом, через що вже наявні тривожні стани можуть значно посилюватися.