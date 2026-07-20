Аномальная жара в Европе и ее последствия повлекли за собой массовые визиты к психологам

Истории людей

Как отмечает издание, для 29-летнего Клемана из Франции третья волна жары этим летом завершилась срочным визитом к психологу. Несмотря на то, что мужчина живет в относительно хорошо изолированной квартире, температура внутри его дома за несколько дней превысила 30 градусов.

Чтобы хоть чуть-чуть охладиться, он был вынужден каждый час смачивать свою одежду водой. Однако самым трудным испытанием, по его словам, стала не физическая жара, а психологическое давление.

"Я по очереди чувствую тревогу, бессилие и гнев", – рассказал Клеман журналистам.

Он объяснил, что эта волна жары заставила его осознать масштаб проблемы и то, насколько человечество, по его мнению, не готово сделать даже "соту" необходимого для того, чтобы сохранить планету пригодной для жизни.

Похожий опыт пережила и 25-летняя студентка Анжель. Переломным моментом для нее стала обычная прогулка по городу, во время которой она увидела обезвоженных птиц, умиравших прямо на улице из-за жары. После этого у девушки произошло первое в жизни нападение паники.

Впоследствии она узнала, что ее знакомая уже двое суток живет без электроэнергии из-за повреждений кабелей, не выдержавших экстремальную температуру. В то же время брат подруги чуть не потерял сознание во время устного экзамена, когда температура воздуха достигла 40 градусов.

Комментарии специалистов

По словам психотерапевта Шарлин Шмербер, в последние дни она наблюдает резкий рост количества обращений от молодых людей.

"Имеем большой наплыв пациентов", - отметила специалист.

Женщина говорит, что люди приходят с паническими атаками, острой тревожностью или состоянием эмоционального и физического оцепенения.

"Такая жара может стать травмой для тела и психики", - подчеркнула Шмербер.

Психотерапевт объясняет, что экстремальные температуры ослабляют способность организма и психики справляться со стрессом, из-за чего уже имеющиеся тревожные состояния могут значительно усиливаться.