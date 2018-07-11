Аннексию Крыма Россией не признает ни одна из стран-членов НАТО, - Столтенберг

Страны в составе НАТО никогда не признают незаконной аннексии Россией украинского Крыма

Ни одна из стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) не признает аннексию Крыма Российской Федерацией (РФ). Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО 11 июля, передает DW.

По его словам, эта позиция стран-членов Альянса выражается в принятой сегодня декларации, которой НАТО осуждает незаконную и нелегитимную аннексия Крыма Россией.

"Все государства-члены НАТО четко говорят, что мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Это согласованная позиция всех государств-членов", - сказал Столтенберг в Брюсселе.

Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления Альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило увеличение военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.

"Это делалось для того, чтобы подобное тому, что произошло в Крыму, не могло произойти в любой из стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, сегодня, 11 июля 2018 года, на саммите НАТО страны НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины.

Также страны Североатлантического Альянса призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко в среду, 12 июля, уже прибыл в Брюссель для участия в саммите Североатлантического альянса.