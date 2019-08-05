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Анексія Криму Росією сталася через конкуренцію наддержав, - Столтенберг

Новини » Політика    05.08.2019 - 20:57
Анексія Криму Росією сталася через конкуренцію наддержав, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Анексія Криму - перший випадок захоплення однією державою іншого територій після Другої світової

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що анексія Криму Російською Федерацією сталася через конкуренцію наддержав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

За його словами, конкуренція між великими державами провокує нові загрози світового порядку.

“Першим викликом перед світовою безпекою -, ред.) є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, Сирії до Південно-Китайського моря", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що анексія Криму це перший випадок захоплення однією державою іншого територій після Другої світової війни. Столтенберг додав, що Російська Федерація нарощує присутність і в інших країнах.

"І ми спостерігаємо зростання російської присутності на Близькому Сході, у Сирії, а також в Росії, яка намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Північно-Атлантичній Раді НАТО закликали РФ негайно покласти край всім порушенням і зловживань незаконно аннексированном Криму, звільнити українських політичних в'язнів і заручників і надати міжнародним організаціям доступ в Крим.

Крім того, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що в України немає підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації в найближчій перспективі, однак, може стримати її розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

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