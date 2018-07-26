Аннексия Крыма противоречит международному праву, - Маас

Маас заверил, что Германия снова и снова будет настаивать на этом

Германия настаивает на том, что аннексия Крыма противоречит международному праву. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает пресс-служба Федерального министерства иностранных дел Германии.

"Аннексия Крыма противоречит международному праву. Мы будем снова и снова на этом четко акцентировать и не перейдем к привычной повестки дня, сколько бы времени это не продолжалось", - заявил Маас.

Скриншот (twitter.com/AuswaertigesAmt)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это заявление является очень важным для Украины.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.