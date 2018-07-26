Анексія Криму суперечить міжнародному праву, - Маас

Новини Політика 26.07.2018 - 03:34
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас запевнив, що Німеччина знову і знову наголошуватиме на цьому

Німеччина наголошує на тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, передає прес-служба Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

"Анексія Криму суперечить міжнародному праву. Ми будемо знову і знову на цьому чітко наголошувати і не перейдемо до звичного порядку денного, скільки б часу це не тривало", - заявив Маас.

Анексія Криму суперечить міжнародному праву, - Маас

Скріншот (twitter.com/AuswaertigesAmt)

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що ця заява є надважливою для України.

Анексія Криму суперечить міжнародному праву, - Маас

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

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Теги:  Крим,  МИД Германии,  агресія РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС