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На схождение Благодатного огня не пустят паломников

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 05:34
На схождение Благодатного огня не пустят паломников
Иллюстративное фото (twitter.com/IsraelinUkraine)

Схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма

Во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом в Twitter сообщило Посольство Израиля в Украине.

Отмечается, что в этом году церемония пройдет без участия паломников.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", - сообщили в посольстве.

При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма.

Обычно огонь доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину, но в этом году из-за коронавируса Пасха в Украине будет праздноваться в условиях карантина - верующих призывают оставаться дома и смотреть богослужения в интернете или по телевизору.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата разрешила проводить богослужения на Пасху на прихрамовых территориях несмотря на карантин.

Как писало РБК-Украина, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Также сообщалось, что во Львове на время Пасхальных праздников закроют для верующих все храмы.

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