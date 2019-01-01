В аннексированном Крыму открыли трассу между Керчью и Симферополем

Фото: трасса "Таврида" (twimg.com/media)

Открыто движение по участке свыше 70 км

В аннексированном Россией Крыму оккупационная администрация полуострова заявила об открытии первой очереди трассы "Таврида", которая должна соединить Керсь и Симферополь. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что открытие движения на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью стало последним этапом запуска первой очереди дороги.

Было окрыто последний участок в 70 километров между Феодосией и Керчью. Всего, по данным росСМИ, дорога имеет протяженность 190 км первой очереди автодороги.

Строительство дороги началось в 2017 году. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года.

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.