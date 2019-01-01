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У аннексированном Криму відкрили трасу між Керчю і Сімферополем

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 07:46
У аннексированном Криму відкрили трасу між Керчю і Сімферополем
Фото: траса "Таврида" (twimg.com/media)

Відкрито рух на ділянці понад 70 км

У аннексированном Росією Криму окупаційна адміністрація півострова заявила про відкриття першої черги траси "Таврида", яка повинна з'єднати Керсь і Сімферополь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що відкриття руху на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю стало останнім етапом запуску першої черги дороги.

Було відкрито останню ділянку, 70 кілометрів, між Феодосією і Керчю. Всього, за даними росЗМІ, дорога має протяжність 190 км першої черги автодороги.

Будівництво дороги почалося в 2017 році. Введення в експлуатацію семи ділянок траси (близько 250 км) запланований на грудень 2020 року.

Нагадаємо, раніше прокуратура Автономної Республіки Крим проводить перевірку причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

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