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В аннексированном Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 11:40
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП произошло на трассе Джанкой-Керчь

В аннексированном Крыму сегодня утром, 23 июня 2018 года, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба "управления МЧС России по Крыму".

Как сообщается, ДТП в Крыму произошло на трассе Джанкой-Керчь.

"В 05:10 23 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Volkswagen transporter и грузового автомобиля КАМАЗ на 274 км трассы Джанкой-Керчь возле с. Маковка Советского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП в Крыму есть пострадавшие, вместе с тем, их число не указано. Вместе с тем, российские СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в результате ДТП в Крыму пострадали пять пассажиров автобуса, погибших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин.

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Теги публикации: ДТП, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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