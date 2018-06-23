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У анексованому Криму мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 11:40
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП сталася на трасі Джанкой-Керч

У анексованому Криму сьогодні вранці, 23 червня 2018 року, мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем. Про це повідомляє прес-служба "управління МНС Росії по Криму".

Як повідомляється, ДТП в Криму сталася на трасі Джанкой-Керч.

"У 05:10 23 червня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю мікроавтобуса Volkswagen transporter і вантажного автомобіля КАМАЗ на 274 км траси Джанкой-Керч біля с. Маківка Радянського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті ДТП в Криму є постраждалі, разом з тим, їх число не вказано. Разом з тим, російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що в результаті ДТП в Криму постраждали п'ятеро пасажирів автобуса, загиблих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок.

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Теги публікації: ДТП, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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