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В Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 08:09
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП в Кривом Роге произошло сегодня утром

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня утром, 23 июня 2018 года, пьяный водитель насмерть сбил двух женщин. Об єтом сообщает местное издание "Первый Криворожский".

Как сообщается, ДТП в Кривом Роге произошло сегодня в 4 утра на улице Светлогорской. 

По информации местных СМИ, 26 летний водитель автомобиля Nissan в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, после чего автомобиль вылетел в кювет.

"Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент на месте ДТП в Кривом Роге работают правоохранители.

 

Фото: ДТП в Кривом Роге (1kr.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка.

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Теги публикации: ДТП, Кривой Рог, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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