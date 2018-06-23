В Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин

ДТП в Кривом Роге произошло сегодня утром

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня утром, 23 июня 2018 года, пьяный водитель насмерть сбил двух женщин. Об єтом сообщает местное издание "Первый Криворожский".

Как сообщается, ДТП в Кривом Роге произошло сегодня в 4 утра на улице Светлогорской.

По информации местных СМИ, 26 летний водитель автомобиля Nissan в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, после чего автомобиль вылетел в кювет.

"Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент на месте ДТП в Кривом Роге работают правоохранители.

Фото: ДТП в Кривом Роге (1kr.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка.