Анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС опубликуют, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют. Она отметила, что этот шаг согласован с европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в эфире общенационального телемарафона.

"Я отвечаю за то, чтобы такой срез от Украины был направлен в Еврокомиссию (речь об анкете - ред.). Такая информация будет предоставлена" ,- сказала она. Стефанишина добавила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата. Она заверила, что только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, то информация будет обнародована.