ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский: Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели

Новина українською →
Киев, Пятница 08 апреля 2022 21:09
Зеленский: Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве передала президенту Украины анкету для вступления в ЕС. Глава государства заверил, что документ заполнят в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и главы Еврокомиссии.

"Мы даем вам положительный ответ на ваш запрос (о членстве в ЕС - ред.). В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", - сказала Урсула фон дер Ляен на брифинге.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что передает опросник, на который нужно дать ответ. Она заявила, что этот процесс будет длиться не годами, а неделями. Однако, отметила Урсула фон ден Ляен, если Брюссель и Киев сработаются, добавив, что передает папку с анкетой для вступления в Евросоюз.

"Спасибо Урсула, мы справимся в течение недели", - ответил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский в ходе выступления перед членами Евросовета призвал не медлить с принятием Украины в ЕС, поскольку на фоне войны с Россией это решение может стать запоздалым.

Отметим, поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Еврокомиссия Евросоюз
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну