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Анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС опублікують, - Стефанишина

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 18:21
Анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС опублікують, - Стефанишина Фото: віце-прем'єр Ольга Стефанишина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу опублікують. Вона зазначила, що цей крок узгоджений з європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанишиної в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я відповідаю за те, щоб такий зріз від України був направлений до Єврокомісії (мова про анкету - ред.). Така інформація буде надана", - сказала вона.

Стефанишина додала, що з колегами з ЄС обговорювалася можливість опублікувати анкету країни-кандидата. Вона запевнила, що тільки Україна і Євросоюз завершать роботу з цього питання, то інформація буде оприлюднена.

Нагадаємо, анкету для вступу до ЄС президенту України Володимиру Зеленському передала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час свого візиту до Києва. Він пообіцяв заповнити опитувальник протягом тижня.

Відзначимо, аналогічну анкету наступного дня отримали Молдова та Грузія.

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