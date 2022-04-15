Анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС опублікують, - Стефанишина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу опублікують. Вона зазначила, що цей крок узгоджений з європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанишиної в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я відповідаю за те, щоб такий зріз від України був направлений до Єврокомісії (мова про анкету - ред.). Така інформація буде надана", - сказала вона.

Стефанишина додала, що з колегами з ЄС обговорювалася можливість опублікувати анкету країни-кандидата. Вона запевнила, що тільки Україна і Євросоюз завершать роботу з цього питання, то інформація буде оприлюднена.