Анкара активізувала переговори щодо домовленостей у Чорному морі, - МЗС Туреччини

Туреччина останнім часом посилила дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення домовленостей щодо ситуації в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами Фідана, Анкара веде переговори зі сторонами та намагається сприяти досягненню домовленостей. Туреччина працює над тим, щоб просунути переговорний процес щодо Чорного моря.

“Ми останнім часом активізували наші зусилля для досягнення домовленості щодо Чорного моря”, - сказав глава турецького МЗС.

Він також повідомив, що турецька сторона продовжує переговори з відповідними сторонами щодо цього питання.

Анкара раніше відігравала роль у міжнародних домовленостях, пов'язаних із безпекою судноплавства та функціонуванням Чорного моря.

Наразі турецька сторона знову намагається використати дипломатичні канали для досягнення домовленостей щодо ситуації в регіоні. Водночас деталі можливого нового формату та конкретні умови домовленостей у заяві Фідана не розкриваються.