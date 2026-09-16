ua en ru
Ср, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Анкара активізувала переговори щодо домовленостей у Чорному морі, - МЗС Туреччини

06:21 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Пилип Бойко
Анкара активізувала переговори щодо домовленостей у Чорному морі, - МЗС Туреччини Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Туреччина останнім часом посилила дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення домовленостей щодо ситуації в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами Фідана, Анкара веде переговори зі сторонами та намагається сприяти досягненню домовленостей. Туреччина працює над тим, щоб просунути переговорний процес щодо Чорного моря.

“Ми останнім часом активізували наші зусилля для досягнення домовленості щодо Чорного моря”, - сказав глава турецького МЗС.

Він також повідомив, що турецька сторона продовжує переговори з відповідними сторонами щодо цього питання.

Анкара раніше відігравала роль у міжнародних домовленостях, пов'язаних із безпекою судноплавства та функціонуванням Чорного моря.

Наразі турецька сторона знову намагається використати дипломатичні канали для досягнення домовленостей щодо ситуації в регіоні. Водночас деталі можливого нового формату та конкретні умови домовленостей у заяві Фідана не розкриваються.

Контекст заяви

Раніше ми повідомляли, що Україна не має повноцінної альтернативи чорноморським портам для експорту промислової та аграрної продукції. Україні необхідно перевозити близько 5-6 млн тонн вантажів щомісяця: європейська транспортна система наразі не готова працювати з такими обсягами.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що блокада портів може коштувати Україні понад 10% ВВП.

Докладніше про те, як зупинка судноплавства через атаки РФ це може вдарити по українській економіці, чи є альтернативи, та як можна розблокувати порти, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Туреччина
Новини
Палата представників США визначила дату фінального голосування за санкції проти РФ
Палата представників США визначила дату фінального голосування за санкції проти РФ
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа