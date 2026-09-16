Анкара активизировала переговоры по договоренностям в Черном море, - МИД Турции

Турция в последнее время усилила дипломатические усилия, направленные на достижение договоренностей по ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, Анкара ведет переговоры со сторонами и пытается способствовать достижению договоренностей. Турция работает над тем, чтобы продвинуть переговорный процесс по Черному морю.

"Мы в последнее время активизировали наши усилия для достижения договоренности по Черному морю", - сказал глава турецкого МИД.

Он также сообщил, что турецкая сторона продолжает переговоры с соответствующими сторонами по этому вопросу.

Анкара ранее играла роль в международных договоренностях, связанных с безопасностью судоходства и функционированием Черного моря.

Турецкая сторона вновь пытается использовать дипломатические каналы для достижения договоренностей по ситуации в регионе. В то же время, детали возможного нового формата и конкретные условия договоренностей в заявлении Фидана не раскрываются.