Альтернативи морю немає: без розблокування портів під загрозою опиниться посівна

Україна не має повноцінної альтернативи чорноморським портам для експорту промислової та аграрної продукції. Дунайські порти та західні прикордонні переходи можуть бути лише додатковими маршрутами, але не здатні замінити море за обсягами перевезень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директору Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

Альтернативи портам Чорного моря немає

За його словами, заяви про те, що до 75% морських вантажів можна переорієнтувати на альтернативні маршрути, не відповідають реальності.



"Ніякої альтернативи морським портам Чорного моря в Україні наразі немає. У кращому випадку ми можемо розглядати дунайські порти і західні прикордонні переходи як додатковий варіант, але він не здатний вирішити проблеми ні промислових, ні аграрних експортерів", - наголосив експерт.



Він пояснює, що Україні необхідно перевозити близько 5-6 млн тонн вантажів щомісяця: європейська транспортна система наразі не готова працювати з такими обсягами.

Є питання щодо транзиту

Крім інфраструктурних обмежень, залишаються питання взаємодії з окремими країнами - адже умови транзиту необхідно окремо погоджувати з кожною державою, через територію якої можуть проходити українські вантажі.



На думку директора ЦТС, критичним терміном для вирішення проблеми є листопад-грудень. Якщо до цього часу не вдасться забезпечити повноцінний експорт, це може створити ризики вже для наступної посівної кампанії.

Через зростання логістичних витрат, які зрештою перекладаються на агровиробників, у них може не вистачити коштів на закупівлю пального, добрив і насіння.



"Питання надзвичайно критично важливе", - наголосив Вовк.

Річки не зможуть замінити море

Він вважає, що дипломатичні та інші можливості України мають бути спрямовані насамперед на пошук механізмів відновлення повноцінного обслуговування українських морських вантажопотоків.

Ключове завдання - саме відновлення роботи чорноморського експорту, оскільки сухопутні та річкові маршрути можуть лише частково зменшити втрати, але не замінити морські порти.