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Англійський суд заарештував зерновий термінал у Одесі: що відомо

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Одеса, Вівторок 17 січня 2023 03:58
Англійський суд заарештував зерновий термінал у Одесі: що відомо Фото: англійський суд заарештував зерновий термінал в Одесі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Високий суд Англії видав наказ про арешт активів на 118 млн доларів власників компаній GNT Group та Olimpex Coupe International, яким належить зерновий термінал в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ACP.

Таким чином, суд задовольнив позов від кредиторів GNT Group – американських інвестиційних компаній Innovatus Capital Partners (Innovatus) та Argentem Creek Partners (ACP). Розслідування довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане у заставу, без узгодження з кредиторами.

"Після того, як GNT Group передасть контроль над активами в Одеському порту відповідальним операторам, ми не бачимо суттєвих перешкод у роботі зернового коридору. Ми готові й надалі співпрацювати з українською державою та інвестувати в Україну", - заявили в ACP.

Раніше стало відомо, що питання розширення угоди про "зерновий коридор" було поставлено перед завершенням першого чотиримісячного періоду. Зокрема, Україна хоче розширити умови операції на кілька портів.

Крім того, завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн. тонн агропродукції.

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