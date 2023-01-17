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Английский суд арестовал зерновой терминал в Одессе: что известно

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Одесса, Вторник 17 января 2023 03:58
Английский суд арестовал зерновой терминал в Одессе: что известно Фото: английский высокий суд арестовал зерновой терминал в Одессе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов на 118 млн долларов владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ACP.

Таким образом, суд удовлетворил иск от кредиторов GNT Group – американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). Расследование доказало, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог, без согласования с кредиторами.

"После того, как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, мы не видим существенных препятствий в работе зернового коридора. Мы готовы и дальше сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину”, – заявили в ACP.

Ранее стало известно, что вопрос расширения соглашения о "зерновом коридоре" был поставлен перед завершением первого четырехмесячного периода. В частности, Украина хочет расширить условия сделки на несколько портов.

Кроме того, благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

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