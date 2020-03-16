Английский суд обнародовал решение по евробондам ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (УНИАН)

ПриватБанк погасит еврооблигации только части владельцев

Высокий суд Англии и Уэльса 16 марта публично объявил судебное решение по ходатайству о предоставлении разъяснений на решение арбитражного суда от 13 июня 2019 года по еврооблигациям "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, суд пришел к выводу, то, учитывая незаконность действий бывших собственников в отношении облигаций, доверительный управляющий имеет право осуществлять выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренным в арбитражных решениях.

В "ПриватБанке" отмечают, что в случае вступления в силу арбитражных решений (что зависит от определенных обстоятельств), "ПриватБанк" будет обязан осуществить выплату по облигациям только ограниченному классу держателей.

"Соответственно, даже если "ПриватБанк" будет обязан совершить какие-либо выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных доверительным управляющим в арбитражных производствах. В случае успеха линии защиты "ПриватБанка" относительно признания процедуры bail-in, банк в принципе не будет обязан осуществлять какие-либо выплаты", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Лондонский международный арбитражный суд вынес решения по еврооблигациям, выпущенным банком в сентябре 2010 и феврале 2013 года.

Напомним, "ПриватБанк", ранее принадлежавший украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, был национализирован в декабре 2016 года.

В процессе национализации "ПриватБанка" долги банка перед держателями еврооблигаций были конвертированы в капитал банка. Речь идет о двух выпусках этих ценных бумаг, суммарный объем эмиссии которых составил 335 млн долларов. Далее, после конвертации долга и его уменьшения за счет формирования резервов, весь пакет акций, то есть 100%, "ПриватБанка" выкупило Министерство финансов за 1 гривну. В результате задолженность перед держателями евробондов была обнулена.

Процедура bail-in (принудительной конвертации средств в капитал банка) была оспорена держателями облигаций.