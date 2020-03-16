Англійський суд оприлюднив рішення щодо євробондів ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (УНІАН)

ПриватБанк погасить єврооблігації тільки частини власників

Високий суд Англії та Уельсу 16 березня публічно оголосив судове рішення за клопотанням про надання роз'яснень на рішення арбітражного суду від 13 червня 2019 року щодо єврооблігацій "ПриватБанку". Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, суд дійшов висновку, то, враховуючи незаконність дій колишніх власників стосовно облігацій, довірчий керуючий має право здійснювати виплати згідно з механізмом, передбаченим в арбітражних рішеннях.

У "Приватбанку" відзначають, що в разі вступу в силу арбітражних рішень (що залежить від певних обставин),"ПриватБанк" буде зобов'язаний здійснити виплату за облігаціями тільки обмеженому класу власників.

"Відповідно, навіть якщо "ПриватБанк" буде зобов'язаний зробити будь-які виплати, такі виплати будуть істотно менше сукупної суми вимог, заявлених довірчим керуючим в арбітражних провадженнях. У разі успіху лінії захисту "ПриватБанку" щодо визнання процедури bail-in, банк в принципі не буде зобов'язаний здійснювати будь-які виплати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс рішення за єврооблігаціями, випущеними банком у вересні 2010 та лютому 2013 року.

Нагадаємо, "ПриватБанк", що раніше належав українським бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, був націоналізований в грудні 2016 року.

У процесі націоналізації "ПриватБанку" борги банку перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку. Мова йде про два випуски цих цінних паперів, сумарний обсяг емісії яких склав 335 млн доларів. Далі, після конвертації боргу та його зменшення за рахунок формування резервів, весь пакет акцій, тобто 100%, "ПриватБанку" викупило Міністерство фінансів за 1 гривню. У результаті заборгованість перед власниками євробондів була обнулена.

Процедура bail-in (примусової конвертації коштів до капіталу банку) була оскаржена власниками облігацій.