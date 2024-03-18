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Англійський середняк буде позбавлений очок за фінансові порушення

Ноттінгем, Понеділок 18 березня 2024 17:28
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Англійський середняк буде позбавлений очок за фінансові порушення Фото: Нуну Ешпіріту Санту опинився в зоні вильоту (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга вирішила покарати "Ноттінгем Форест" за непомірні фінансові витрати в останні сезони. Команда впаде до зони вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Лісники" втратять 4 очки в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Менеджмент клубу оскаржуватиме штраф АПЛ, оскільки підопічні Нуну Ешпіріту Санту опинилися в зоні вильоту (21 пункт).

"Форест" не вклалися в ліміт збитків за три сезони. Оскільки дві з трьох кампаній ноттінгемці провели в Чемпіоншипі, то втрати не повинні були перевищувати 61 млн фунтів. Звітний період завершився 30 червня торік, тож літні продажі "Ноттінгема" не вплинули на показники.

Однак, керівництво "Форест" намагатиметься оскаржити рішення, оскільки у вересні вдалося продати в "Тоттенхем" Бреннана Джонсона. Цей трансфер приніс до клубної казни 47,5 млн фунтів. Ця сума на понад 15 мільйонів вища за ціну, запропоновану "Брентфордом" за валлійця взимку.

У листопаді АПЛ покарала "Евертон" за фінансові порушення зняттям десяти очок. "Іриски" подали апеляцію на таке рішення, погодившись з більшістю пунктів покарання. Зрештою, мерсисайдцям повернули 4 пункти.

До слова, напередодні "Манчестер Юнайтед" переграв "Ліверпуль" у чвертьфіналі Кубка Англії.

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