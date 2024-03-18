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Английский середняк будет лишен очков за финансовые нарушения

Ноттингем, Понедельник 18 марта 2024 17:28
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Английский середняк будет лишен очков за финансовые нарушения Фото: Нуну Эшпириту Санту оказался в зоне вылета (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Английская Премьер-лига решила наказать "Ноттингем Форест" за непомерные финансовые расходы в последние сезоны. Команда упадет в зону вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Лесники" потеряют 4 очка в турнирной таблице чемпионата Англии. Менеджмент клуба будет оспаривать штраф АПЛ, поскольку подопечные Нуну Эшпириту Санту оказались в зоне вылета (21 пункт).

"Форест" не уложился в лимит убытков за три сезона. Поскольку две из трех кампаний ноттингемцы провели в Чемпионшипе, потери не должны были превышать 61 млн фунтов. Отчетный период завершился 30 июня прошлого года, поэтому летние продажи "Ноттингема" не повлияли на показатели.

Однако руководство "Форест" будет пытаться обжаловать решение, поскольку в сентябре удалось продать в "Тоттенхэме" Бреннана Джонсона. Этот трансфер принес в клубную казну 47,5 млн. фунтов. Эта сумма более чем на 15 миллионов выше цены, предложенной "Брентфордом" за валлийца зимой.

В ноябре АПЛ наказала "Эвертон" за финансовые нарушения снятием десяти очков. "Ириски" подали апелляцию на такое решение, согласившись с большинством пунктов наказания. В конце концов мерсисайдцам вернули 4 пункта.

К слову, накануне "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Кубка Англии.

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