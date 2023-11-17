"Евертон" Миколенка поплатився зняттям очок в АПЛ за фінансові порушення: що трапилося

Незалежна комісія суворо покарала ліверпульський "Евертон" за порушення правил щодо прибутковості та стійкого розвитку (PSRs). Команда Шона Дайча опинилася в зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ .

"Іриски" позбавлені десяти очок у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Покарання набуло чинності відразу ж після оприлюднення.

Прем'єр-ліга подала скаргу на клуб і передала справу до незалежної комісії. Функціонери зафіксували порушення "Евертоном" фінансових правил у сезоні 2021/22. Минулого місяця комісія встановила, що розрахунок PSRs "Евертона" в сезоні 2021/22 призвів до збитків у розмірі 124,5 млн фунтів. Натомість максимальний поріг був зафіксований на рівні 105 мільйонів.

Як наслідок, комісія застосувала проти мерсисадців спортивні санкції. "Іриски" втратили 10 пунктів і опустилися в зону вильоту АПЛ. Тепер в активі "Евертона" лише 4 очки.

Минулого тижня підопічні Дайча переграли "Крістал Пелас" на виїзді (3:2). Рахунок у зустрічі відкрив українець Віталій Миколенко. Статистика оборонця в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги – 8 поєдинків, 2 голи.