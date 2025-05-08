Англійські претензії на Лігу Європи та третій шанс невдах у Лізі конференцій: прогноз та де дивитися півфінальні битви

Ліга Європи

У матчах-відповідях півфіналу 8 травня зійдуться англійський "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Атлетік", а також норвезький "Буде-Глімп" – з іншим представником АПЛ – "Тоттенхемом". Обидва поєдинки стартують о 22:00 за Києвом.

Ліга Європи, півфінал, матчі-відповіді

22:00, "Манчестер Юнайтед" – "Атлетік" (перший матч – 3:0)

(перший матч – 3:0) 22:00, "Буде-Глімт" – "Тоттенхем" (перший матч – 1:3)

Прикрасою півфіналу мало стати суперництво МЮ та "Атлетіка", але англійці вбили інтригу, розгромивши басків на виїзді (3:0).

Команді з Більбао не хочеться прощатися з мрією про фінал, тим більше, що він пройде на їхньому стадіоні. Але реальність сувора. Якщо іспанцям вдасться забити швидкий гол у Манчестері, ще можна буде побарахтатися. Якщо ні – навіщо мучитися 90 хвилин, тим більше, що в чемпіонаті Іспанії команда веде боротьбу за потрапляння до основного етапу ЛЧ.

Натомість у МЮ – іншого шансу пробитися в ЛЧ, та й взагалі в єврокубки, крім перемоги в ЛЄ, немає.

Немає їх і в "Тоттенхема", який разом з манкуніанцями проводить жахливий сезон в АПЛ. Лондонці могли їхати у Норвегію спокійно, якби не пропустили в кінці домашньої зустрічі. А так, сценарій, за яким "Буде-Глімт" відіграє вдома два м'ячі – не такий вже й фантастичний.

Втім, на думку букмекерів, 21 травня в Більбао на нас очікує суто англійський фінал. Адже ставки на переможця турніру зараз приймаються з такими коефіцієнтами: МЮ – 1,01, "Тоттенхем" – 1,20, "Буде-Глімт" – 4,50, "Атлетік" – 22,00.

Ліга конференцій

У третьому за значенням євротурнірі сьогодні фіналісти визначаться в парах: "Челсі" – "Юргорден" та "Фіорентина" – "Бетіс". Ці поєдинки також розпочнуться о 22:00.

Ліга конференцій, півфінал, матчі-відповіді

22:00, "Челсі" – "Юргорден" (перший матч – 4:1)

(перший матч – 4:1) 22:00, "Фіорентина" – "Бетіс" (перший матч – 1:2)

Тут інтрига лише в італійсько-іспанській парі. "Бетіс" міг вдома розбити "фіалок" з великим рахунком, однак пропустив гол у відповідь. Тож тепер все вирішиться у Флоренції.

У "Фіорентини" цікаві стосунки з ЛК. У цьому, наймолодшому єврокубку відбулося лише три фінали. Флорентійці грали в двох з них – і в обох поступилися. Чи зможе команда отримати третій шанс поборотися за кубок?

Фахівці букмекерських контор у це не дуже вірять. Загальні коефіцієнти на перемогу в турнірі зараз такі: "Челсі" – 1,36, "Бетіс" – 4,00, "Фіорентина" – 10,00, "Юргорден" – 251,00.

Фінал Ліги конференцій-2024/25 пройде 28 травня в польському Вроцлаві.

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