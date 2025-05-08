Английские претензии на Лигу Европы и третий шанс неудачников в Лиге конференций: прогноз и где смотреть полуфинальные битвы

Лига Европы

В ответных матчах полуфинала 8 мая сойдутся английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Атлетик", а также норвежский "Буде-Глимп" - с другим представителем АПЛ - "Тоттенхэмом". Оба поединка стартуют в 22:00 по Киеву.

Лига Европы, полуфинал, ответные матчи

22:00, "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" (первый матч - 3:0)

(первый матч - 3:0) 22:00, "Буде-Глимт" - "Тоттенхэм" (первый матч - 1:3)

Украшением полуфинала должно было стать соперничество МЮ и "Атлетика", но англичане убили интригу, разгромив басков на выезде (3:0).

Команде из Бильбао не хочется прощаться с мечтой о финале, тем более, что он пройдет на их стадионе. Но реальность сурова. Если испанцам удастся забить быстрый гол в Манчестере, еще можно будет побарахтаться. Если нет - зачем мучиться 90 минут, тем более, что в чемпионате Испании команда ведет борьбу за попадание в основной этап ЛЧ.

Зато у МЮ - другого шанса пробиться в ЛЧ, да и вообще в еврокубки, кроме победы в ЛЕ, нет.

Нет их и у "Тоттенхэма", который вместе с манкунианцами проводит ужасный сезон в АПЛ. Лондонцы могли ехать в Норвегию спокойно, если бы не пропустили в конце домашней встречи. А так, сценарий, по которому "Буде-Глимт" отыграет дома два мяча - не такой уж и фантастический.

Впрочем, по мнению букмекеров, 21 мая в Бильбао нас ожидает чисто английский финал. Ведь ставки на победителя турнира сейчас принимаются с такими коэффициентами: МЮ - 1,01, "Тоттенхэм" - 1,20, "Буде-Глимт" - 4,50, "Атлетик" - 22,00.

Лига конференций

В третьем по значению евротурнире сегодня финалисты определятся в парах: "Челси" - "Юргорден" и "Фиорентина" - "Бетис". Эти поединки также начнутся в 22:00.

Лига конференций, полуфинал, ответные матчи

22:00, "Челси" - "Юргорден" (первый матч - 4:1)

(первый матч - 4:1) 22:00, "Фиорентина" - "Бетис" (первый матч - 1:2)

Здесь интрига только в итальянско-испанской паре. "Бетис" мог дома разбить "фиалок" с крупным счетом, однако пропустил гол в ответ. Так что теперь все решится во Флоренции.

У "Фиорентины" интересные отношения с ЛК. В этом, самом молодом еврокубке состоялось лишь три финала. Флорентийцы играли в двух из них - и в обоих уступили. Сможет ли команда получить третий шанс побороться за кубок?

Специалисты букмекерских контор в это не очень верят. Общие коэффициенты на победу в турнире сейчас такие: "Челси" - 1,36, "Бетис" - 4,00, "Фиорентина" - 10,00, "Юргорден" - 251,00.

Финал Лиги конференций-2024/25 пройдет 28 мая в польском Вроцлаве.

Где смотреть

Игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор еврокубков в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.