Англійські гранди проти скандинавських сенсацій: сьогодні півфінали Ліги Європи та Ліги конференцій

Ліга Європи

В перших битвах за фінал зійдуться іспанський "Атлетік" з Більбао та англійський "Манчестер Юнайтед", а також ще один представник АПЛ – "Тоттенхем" та головна сенсація турніру – норвезький "Буде-Глімт". Обидва поєдинки стартують о 22:00 за Києвом.

Ліга Європи, півфінал, перші матчі

22:00, "Атлетік" – "Манчестер Юнайтед"

22:00, "Тоттенхем" – "Буде-Глімт"

"Атлетік" проводить більш якісний сезон, ніж МЮ, та й факт, що фінал турніру відбудеться в Більбао – додатковий стимул для басків у протистоянні з англійським грандом.

Раніше команди провели між собою в єврокубках чотири матчі, за підсумками яких перевага на боці "Атлетіка": три перемоги, одна поразка. У сезоні-2011/12 баски пройшли МЮ в 1/8 фіналу Ліги Європи, перемігши із загальним результатом – 5:3. Останній матч між командами в Більбао завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

У сьогоднішньому протистоянні експерти також віддають перевагу представнику Ла Ліги. Ставки на успіх "Атлетіка" приймають з коефіцієнтом – 2,05, на виграш МЮ – 3,80. Вірогідність нічиєї оцінюють в 3,25.

Норвезький "Буде-Глімт" створив у ЛЄ вже стільки сенсацій, що прогнозувати його матчі – справа не дуже вдячна. Тим не менш, фахівці вкотре не вірять у скандинавів. На перемогу "Тоттенхема" у середньому дають – 1,30, на нічию – 6,00, на перемогу норвежців – 9,50.

Ліга конференцій

У третьому за значимістю євротурнірі зійдуться шведський "Юргорден" та головний фаворит змагання – лондонський "Челсі", а також іспанський "Бетіс" та італійська "Фіорентина".

Ліга конференцій, півфінал, перші матчі

22:00, "Юргорден" – "Челсі"

22:00, "Бетіс" – "Фіорентина"

Суперники в обох парах ніколи раніше не грали між собою в офіційних матчах. Більш конкурентне протистояння – звичайно, іспано-італійське: "Бетіс" проти "Фіорентини". Хоча фаворит у зустрічі однозначний – господарі. Вірогідність їхньої перемоги оцінюється у 1,80. Успіх італійців – у 4,80. Коефіцієнт на нічию – 3,75.

У зустрічі головного фаворита ЛК – "Челсі" з андердогом зі Швеції й прогнози відповідні. На тріумф англійців – 1,35, на нічию – 5,25, не сенсацію від "Юргордена" – 8,85.

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