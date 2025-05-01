Английские гранды против скандинавских сенсаций: сегодня полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций

Лига Европы

В первых битвах за финал сойдутся испанский "Атлетик" из Бильбао и английский "Манчестер Юнайтед", а также еще один представитель АПЛ - "Тоттенхэм" и главная сенсация турнира - норвежский "Буде-Глимт". Оба поединка стартуют в 22:00 по Киеву.

Лига Европы, полуфинал, первые матчи

22:00, "Атлетик" - "Манчестер Юнайтед"

22:00, "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт"

"Атлетик" проводит более качественный сезон, чем МЮ, да и факт, что финал турнира состоится в Бильбао - дополнительный стимул для басков в противостоянии с английским грандом.

Ранее команды провели между собой в еврокубках четыре матча, по итогам которых преимущество на стороне "Атлетика": три победы, одно поражение. В сезоне-2011/12 баски прошли МЮ в 1/8 финала Лиги Европы, победив с общим результатом - 5:3. Последний матч между командами в Бильбао завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В сегодняшнем противостоянии эксперты также отдают предпочтение представителю Ла Лиги. Ставки на успех "Атлетика" принимают с коэффициентом - 2,05, на выигрыш МЮ - 3,80. Вероятность ничьей оценивают в 3,25.

Норвежский "Буде-Глимт" сотворил в ЛЕ уже столько сенсаций, что прогнозировать его матчи - дело не очень благодарное. Тем не менее, специалисты в очередной раз не верят в скандинавов. На победу "Тоттенхэма" в среднем дают - 1,30, на ничью - 6,00, на победу норвежцев - 9,50.

Лига конференций

В третьем по значимости евротурнире сойдутся шведский "Юргорден" и главный фаворит соревнования - лондонский "Челси", а также испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина".

Лига конференций, полуфинал, первые матчи

22:00, "Юргорден" - "Челси"

22:00, "Бетис" - "Фиорентина"

Соперники в обеих парах никогда ранее не играли между собой в официальных матчах. Более конкурентное противостояние - конечно, испано-итальянское: "Бетис" против "Фиорентины". Хотя фаворит во встрече однозначный - хозяева. Вероятность их победы оценивается в 1,80. Успех итальянцев - в 4,80. Коэффициент на ничью - 3,75.

Во встрече главного фаворита ЛК - "Челси" с андердогом из Швеции и прогнозы соответствующие. На триумф англичан - 1,35, на ничью - 5,25, не сенсацию от "Юргордена " - 8,85.

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