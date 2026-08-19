Англійська з вересня стане обов'язковою у дитсадках: скільки закладів вже готові до змін

Головне: Понад 75% дитсадків уже готові навчати англійської дітей віком 5-6 років.

дітей віком 5-6 років. Викладати мову зможуть не лише вихователі , а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи та ФОП.

, а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи та ФОП. Якщо в громаді немає педагогів, заняття можуть проводити онлайн.

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За словами заступниці міністра освіти і науки Анастасії Коновалової, трохи більше 75% закладів дошкільної освіти вже готові до запровадження англійської мови.

Частина вихователів уже має відповідні дипломи та зможе проводити заняття самостійно. Крім того, закон дозволяє залучати до викладання англійської приватні школи, фізичних осіб-підприємців та вчителів англійської мови із закладів загальної середньої освіти.

Якщо у громаді немає необхідних педагогів, заняття можуть проводити дистанційно. У такому разі вихователь залишається з дітьми в групі, а викладач англійської підключається онлайн.

"Однак наголошу, що завдання дошкільної освіти полягає не в тому, щоб дитина вільно володіла англійською. Першочергова мета - зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі", - додала Коновалова.