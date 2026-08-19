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Английский с сентября станет обязательным в детсадах: сколько заведений уже готовы к переменам

11:37 19.08.2026 Ср
2 мин
Преподавателей не хватает, однако у МОН уже есть решение
aimg Василина Копытко
Что изменится в детских садах уже с сентября (фото: Getty Images)

Более 75% украинских детсадов уже готовы предоставлять услугу по изучению английского языка. С сентября 2026 года она станет обязательной для детей от пяти до шести лет.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки по дошкольному образованию Анастасия Коновалова во время брифинга в рамках конференции "Серпнева 2026", передает корреспондент РБК-Украина.

Главное:

  • Более 75% детсадов уже готовы обучать английскому детям в возрасте 5-6 лет.
  • Преподавать язык смогут не только воспитатели, но и учителя английского из школ, частные школы и ФЛП.
  • Если в громаде нет педагогов, занятия могут проводить онлайн.

Что изменится в детсадах с сентября

По словам Анастасии Коноваловой, чуть более 75% заведений дошкольного образования уже готовы к введению английского языка.

У части воспитателей уже есть соответствующие дипломы и они смогут проводить занятия самостоятельно. Кроме того, закон позволяет привлекать к преподаванию английского частные школы, физических лиц-предпринимателей и учителей английского языка из общего среднего образования.

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Если в громаде нет необходимых педагогов, занятия могут проводить дистанционно. В таком случае воспитатель остается с детьми в группе, а преподаватель английского подключается онлайн.

"Однако подчеркну, что задача дошкольного образования состоит не в том, чтобы ребенок свободно владел английским. Первоочередная цель - заинтересовать его языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе", - добавила Коновалова.

Читайте также о том, что в Киеве работают 525 садиков, которые посещают более 62 тысяч детей. Записать ребенка в дошкольное заведение родители могут онлайн. В КГГА уверяют, что мест хватит всем желающим.

Раньше мы писали о том, что образовательную экосистему "Мрія" запускают в детских садах. Сначала стартует пилотный проект в шести регионах в 40 дошкольных образовательных учреждениях.

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