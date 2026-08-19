Английский с сентября станет обязательным в детсадах: сколько заведений уже готовы к переменам

Главное: Более 75% детсадов уже готовы обучать английскому детям в возрасте 5-6 лет.

детям в возрасте 5-6 лет. Преподавать язык смогут не только воспитатели , но и учителя английского из школ, частные школы и ФЛП.

, но и учителя английского из школ, частные школы и ФЛП. Если в громаде нет педагогов, занятия могут проводить онлайн.

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По словам Анастасии Коноваловой, чуть более 75% заведений дошкольного образования уже готовы к введению английского языка.

У части воспитателей уже есть соответствующие дипломы и они смогут проводить занятия самостоятельно. Кроме того, закон позволяет привлекать к преподаванию английского частные школы, физических лиц-предпринимателей и учителей английского языка из общего среднего образования.

Если в громаде нет необходимых педагогов, занятия могут проводить дистанционно. В таком случае воспитатель остается с детьми в группе, а преподаватель английского подключается онлайн.

"Однако подчеркну, что задача дошкольного образования состоит не в том, чтобы ребенок свободно владел английским. Первоочередная цель - заинтересовать его языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе", - добавила Коновалова.