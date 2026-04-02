Англійська стає обов’язковою: які вимоги ввели для посадовців та ректорів ВНЗ

Головне: Вимоги: Уряд встановив рівні володіння англійською (CEFR) для претендентів на ключові державні та освітні посади.

Які вимоги вводять

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке встановлює мінімальний рівень володіння англійською мовою для претендентів на низку посад.

Зокрема:

для держслужбовців категорії "А", а також голів ОДА та їхніх заступників - не нижче рівня B1 за шкалою CEFR;

для керівників закладів вищої освіти та державних наукових установ - не нижче рівня B2.

Для інших посад у держслужбі (категорії "Б" і "В") та у сфері освіти і науки застосовуватиметься диференційований підхід - рівень залежатиме від функціоналу посади.

Вимоги не запроваджуються негайно. Вони набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Кого стосуються нововведення

У сфері освіти і науки передбачено виняток: якщо кандидат володіє іншою офіційною мовою ЄС на рівні не нижче B2, вимога до англійської може бути знижена до рівня B1.

Йдеться лише про претендентів на визначені законом посади. Нові правила не поширюються на всіх працівників освіти, науки чи державної служби.

Рішення ухвалене для реалізації закону "Про застосування англійської мови в Україні" та уточнення вимог до кандидатів на ключові посади.

У МОН зазначають, що впровадження нових норм не потребує додаткового фінансування з держбюджету, але передбачає необхідність володіння англійською для тих, хто планує обіймати відповідні посади.