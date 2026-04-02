Английский становится обязательным: какие требования ввели для чиновников и ректоров вузов

В Украине вводят обязательные требования к знанию английского языка для госслужащих и руководителей высших учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
Кабинет министров принял решение, которое устанавливает минимальный уровень владения английским языком для претендентов на ряд должностей.
В частности:
Для других должностей в госслужбе (категории "Б" и "В") и в сфере образования и науки будет применяться дифференцированный подход - уровень будет зависеть от функционала должности.
Требования не вводятся немедленно. Они вступят в силу через несколько лет после прекращения или отмены военного положения в Украине.
В сфере образования и науки предусмотрено исключение: если кандидат владеет другим официальным языком ЕС на уровне не ниже B2, требование к английскому может быть снижено до уровня B1.
Речь идет только о претендентах на определенные законом должности. Новые правила не распространяются на всех работников образования, науки или государственной службы.
Решение принято для реализации закона "О применении английского языка в Украине" и уточнения требований к кандидатам на ключевые должности.
В МОН отмечают, что внедрение новых норм не требует дополнительного финансирования из госбюджета, но предусматривает необходимость владения английским для тех, кто планирует занимать соответствующие должности.
Ранее РБК-Украина писало, что университеты теряют монополию на передачу знаний из-за развития технологий, ИИ и онлайн-ресурсов. В то же время их роль не исчезает - они должны адаптироваться, сочетать новые технологии с классическим образованием и формировать практические навыки, которые невозможно получить только из интернета.
Также мы рассказывали, как искусственный интеллект помогает изучать английский язык.