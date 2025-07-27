ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Англия выиграла Евро по футболу: как закончился финал с Испанией

Воскресенье 27 июля 2025 23:00
UA EN RU
Англия выиграла Евро по футболу: как закончился финал с Испанией
Автор: Полина Иваненко

Сборная Англии второй раз подряд стала чемпионкой Европы по футболу среди женщин. В финальном матче Евро-2025, который состоялся 27 июля, англичанки одолели Испанию в серии пенальти со счетом 3:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Как развивался финал

Испанки первыми открыли счет: на 25-й минуте защитница Она Батлье Паскуаль навесила с правого фланга, а Мариона Кальдентей головой отправила мяч в сетку - 1:0.

Англия ответила аналогичным голом во втором тайме: Хлоя Келли слева навесила на Алессию Руссо, которая выиграла воздушную дуэль и сравняла - 1:1 на 57-й минуте.

В течение дополнительного времени обе команды создали опасные моменты, однако счет остался неизменным - судьбу чемпионства решили пенальти.

Драма пенальти и изменение правил

Первой пробивала англичанка Бетани Мид - ее гол отменили из-за двойного прикосновения к мячу. Арбитры позволили перебить удар, ведь недавно правило "двух касаний" было скорректировано.

Несмотря на инцидент, англичанки уверенно провели серию пенальти и победили 3:1. Ключевой героиней стала голкипер Англии Анна Хэмптон, которая отразила три подряд удара испанок.

Что означает эта победа

Англия защитила титул чемпионок Европы, добытый в 2022 году. Это лишь второй случай в истории, когда женская сборная сумела дважды подряд выиграть Евро - ранее это удавалось только Германии (1995-2013).

Сарина Вигман, главный тренер англичанок, стала первой в истории, кто выиграл три женских Евро - в 2017-м с Нидерландами и в 2022 и 2025 годах с Англией.

Путь к финалу

Испания прошла Евро-2025 без поражений в группе (победы над Португалией, Бельгией, Италией), в плей-офф выбила Швейцарию (2:0) и Германию (1:0 в дополнительное время).

Англия же начала турнир с поражения от Франции (1:2), но вышла в плей-офф со второго места, а дальше одолела Швецию по пенальти и Италию (2:1 в дополнительное время).

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Футболисты
Новости
ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев
ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку