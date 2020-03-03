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Англия присвоила эпидемии коронавируса наивысший уровень опасности

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 20:59
Англия присвоила эпидемии коронавируса наивысший уровень опасности
Иллюстративное фото (twitter.com XHNews)

В Великобритании у 51 человека был положительный результат на коронавирус

Англия присвоила эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Сообщается, что объявление было сделано после того, как правительство предупредило, что полиция игнорирует мелкие преступления и пятая часть рабочих отсутствует.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ранее сказал, что в Великобритании у 51 человека был положительный результат на коронавирус, что на 12 человек выросло за один день.

Также Государственная служба здравоохранения может отложить оказание неотложной помощи, закрыть школы и запретить проведение крупных общественных собраний, если потребуются чрезвычайные меры для пресечения распространения вируса в Великобритании.

Министр здравоохранения указал, что правила отпуска по болезни также могут быть изменены, чтобы люди могли на две недели отказаться от работы из-за вируса.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.

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