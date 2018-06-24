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Англия - Панама: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 12:43
Фото: Англия - Панама (twitter.com/fepafut)
Фото: Англия - Панама (twitter.com/fepafut)

Где и когда начнется поединок группы G ЧМ-2018

Сборные Англии и Панамы встретятся во втором туре группы G  чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

24 июня 15:00
Нижний Новгород, Стадион "Нижний Новгород"

 

Прямую трансляцию поединка Англия - Панама смотрите 24 июня в 15:00 на телеканале "Интер". Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть по российскому "Первому каналу" и белорусскому "Беларусь 5".

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 24 июня ЧМ-2018: все подробности
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии, Панама  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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