Англия - Панама: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы G ЧМ-2018

Сборные Англии и Панамы встретятся во втором туре группы G чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

24 июня 15:00

Нижний Новгород, Стадион "Нижний Новгород"

Прямую трансляцию поединка Англия - Панама смотрите 24 июня в 15:00 на телеканале "Интер". Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть по российскому "Первому каналу" и белорусскому "Беларусь 5".

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.