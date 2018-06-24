Англія - Панама: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи G ЧС-2018

Збірні Англії та Панами зустрінуться у другому турі групи G чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці англійської команди.

24 червня 15:00

Нижній Новгород, Стадіон "Нижній Новгород"

Пряму трансляцію поєдинку Англія - Панама дивіться 24 червня в 15:00 на телеканалі "Інтер". Крім того, пряму трансляцію можна буде подивитися по російському "Першому каналу" і білоруському "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.