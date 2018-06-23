Сборная Германии вырвала победу у Швеции в матче ЧМ-2018

Кроос забил победный гол в добавленное время

Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 2:1.

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вновь вышел из ворот.

В начале второго тайма Тимо Вернер с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Марио Гомес не смог пробить по воротам, но удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч всё же оказался в воротах. На 95-й минуте Тони Кроос принёс немцам победу.

Напомним, сборная Аргентины потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.