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Сборная Германии вырвала победу у Швеции в матче ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 23:16
Фото: Германия - Швеция (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Германия - Швеция (twitter.com/DFB_Team)

Кроос забил победный гол в добавленное время

Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 2:1.

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вновь вышел из ворот.

В начале второго тайма Тимо Вернер с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Марио Гомес не смог пробить по воротам, но удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч всё же оказался в воротах. На 95-й минуте Тони Кроос принёс немцам победу.

Напомним, сборная Аргентины потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.

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Теги публикации: Швеция, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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