Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы

Сборная Англии, разгромив Украину в четвертьфинале Евро-2020, установила рекорд чемпионатов Европы. Сразу три из четырех голов англичане забили головой.

"Англия - первая команда в истории чемпионата Европы, которая забила три гола головой в одном матче", - сообщает издание.

Также англичане повторили свое достижение, забив трижды головой в одном матче на любом соревновании впервые с 2016 года, когда столько же забили Шотландии.

К слову, Англия в матче с Украиной забила столько же, сколько за все предыдущие матчи на Евро-2020. Игроком матча был признан Кейн, который отметился дублем.