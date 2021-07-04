Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы

Сборная Англии, разгромив Украину в четвертьфинале Евро-2020, установила рекорд чемпионатов Европы. Сразу три из четырех голов англичане забили головой.
Об этом сообщает авторитетное статистическое издание Opta.
"Англия - первая команда в истории чемпионата Европы, которая забила три гола головой в одном матче", - сообщает издание.
Также англичане повторили свое достижение, забив трижды головой в одном матче на любом соревновании впервые с 2016 года, когда столько же забили Шотландии.
К слову, Англия в матче с Украиной забила столько же, сколько за все предыдущие матчи на Евро-2020. Игроком матча был признан Кейн, который отметился дублем.
Напомним, за Англию забивали дважды Кейн, Магуайр и Хендерсон. Единственный гол Кейна уже на 4-й минуте был забит ногой. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля.