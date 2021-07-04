Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи

Збірна Англії, розгромивши Україну в чвертьфіналі Євро-2020, встановила рекорд чемпіонатів Європи. Відразу три з чотирьох голів англійці забили головою.
Про це повідомляє авторитетне статистичне видання Opta.
"Англія - перша команда в історії чемпіонату Європи, яка забила три голи головою в одному матчі", - повідомляє видання.
Також англійці повторили своє досягнення, забивши тричі головою в одному матчі на будь-якому змаганні вперше з 2016 року, коли стільки ж забили Шотландії.
До слова, Англія в матчі з Україною забила стільки ж, скільки за всі попередні матчі на Євро-2020. Гравцем матчу був визнаний Кейн, який відзначився дублем.
Нагадаємо, за Англію забивали двічі Кейн, Магуайр і Хендерсон. Єдиний гол Кейна вже на 4-й хвилині був забитий ногою. Відео голів і огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.
У півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією, а Італія з Іспанією. Фінал відбудеться 11 липня.