Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи

Збірна Англії, розгромивши Україну в чвертьфіналі Євро-2020, встановила рекорд чемпіонатів Європи. Відразу три з чотирьох голів англійці забили головою.

"Англія - перша команда в історії чемпіонату Європи, яка забила три голи головою в одному матчі", - повідомляє видання.

Також англійці повторили своє досягнення, забивши тричі головою в одному матчі на будь-якому змаганні вперше з 2016 року, коли стільки ж забили Шотландії.

До слова, Англія в матчі з Україною забила стільки ж, скільки за всі попередні матчі на Євро-2020. Гравцем матчу був визнаний Кейн, який відзначився дублем.