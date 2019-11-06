В Британии произошла утечка химикатов, есть пострадавшие

В английском графстве Кент возле города Мейдстон произошла утечка химикатов, в результате чего постралаи по меньшей мере 57 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание KentOnline.

Как сообщается, все пострадавшие испытывают трудности с дыханием. Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии. Некоторых из них лечат на месте происшествия, а некоторых доставляют в местную больницу.

Более 40 пожарных, офицеров по опасным материалам и специальные химические подразделение были отправлены в промышленную зону возле Зеленой фермы Румвуд, недалеко от Саттон-роуд, Лэнгли.

Напомним, 2 августа жители канадской деревни Ирвин были эвакуированы из-за утечки химикатов, которая произошла в результате аварии поезда. Также власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, на станции Колосовка в Николаевской области произошла утечка химически опасного вещества из цистерны емкостью 60 тонн. По предварительной информации спасателей, произошла утечка бензола.

Добавим, что 7 июля в Турции на азотном заводе в провинции Кютахья произошел взрыв. Отмечалось, что из разных точек города были заметны желтые испарения на месте пожара.