ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии произошла утечка химикатов, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 19:53
В Британии произошла утечка химикатов, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (kentonline.co.uk)

Все пострадавшие испытывают трудности с дыханием

В английском графстве Кент возле города Мейдстон произошла утечка химикатов, в результате чего постралаи по меньшей мере 57 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание KentOnline.

Как сообщается, все пострадавшие испытывают трудности с дыханием. Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии. Некоторых из них лечат на месте происшествия, а некоторых доставляют в местную больницу.

Более 40 пожарных, офицеров по опасным материалам и специальные химические подразделение были отправлены в промышленную зону возле Зеленой фермы Румвуд, недалеко от Саттон-роуд, Лэнгли.

Напомним, 2 августа жители канадской деревни Ирвин были эвакуированы из-за утечки химикатов, которая произошла в результате аварии поезда. Также власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, на станции Колосовка в Николаевской области произошла утечка химически опасного вещества из цистерны емкостью 60 тонн. По предварительной информации спасателей, произошла утечка бензола.

Добавим, что 7 июля в Турции на азотном заводе в провинции Кютахья произошел взрыв. Отмечалось, что из разных точек города были заметны желтые испарения на месте пожара.

Премьер Британии назвал своего конкурента на выборах "сторонником Путина" Великобританию попросили назначить члена в Еврокомиссию
Новости Украины Великобританияхимикаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь