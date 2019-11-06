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В Англії стався витік хімікатів, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 19:53
В Англії стався витік хімікатів, є постраждалі
Фото: місце події (kentonline.co.uk)

Всі постраждалі відчувають труднощі з диханням

В англійському графстві Кент біля міста Мейдстон стався витік хімікатів, в результаті чого постралаи щонайменше 57 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання KentOnline.

Як повідомляється, всі постраждалі відчувають труднощі з диханням. Жоден з пацієнтів не перебуває у важкому стані. Деяких з них лікують на місці події, а деяких доставляють в місцеву лікарню.

Більше 40 пожежних, офіцерів по небезпечних матеріалів і спеціальні хімічні підрозділ були відправлені в промислову зону біля Зеленої ферми Румвуд, недалеко від Саттон-роуд, Ленглі.

Нагадаємо, 2 серпня жителі канадської села Ірвін були евакуйовані з-за витоку хімікатів, яка сталася в результаті аварії поїзда. Також влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Крім того, на станції Колосівка в Миколаївській області сталася витік хімічно небезпечної речовини з цистерни місткістю 60 тонн. За попередньою інформацією рятувальників, стався витік бензолу.

Додамо, що 7 липня в Туреччині на азотному заводі в провінції Кютахья стався вибух. Зазначалося, що з різних точок міста були помітні жовті випаровування на місці пожежі.

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