В Англии перевернулся двухэтажный автобус

В английском графстве Девон на шоссе А385 перевернулся двухэтажный автобус, в результате пострадали более десяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

"На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные", - говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.

Сообщается, что движение по участку шоссе, где произошла авария, временно перекрыто. Причины ДТП выясняются.

Напомним, РБК-Украина писало, что ранее два автомобиля столкнулись во время уличных гонок в городе Стивенидж недалеко от Лондона, в результате чего 17 человек получили ранения. Как сообщалось, мероприятие было организовано клубом автолюбителей Cruise-Herts с благотворительными целями. Полиция сейчас устанавливает причину происшествия.

В Лондоне экскурсионный катер с туристами в субботу 6 июня врезался в Вестминстерский мост. Сообщалось, что на месте работали пожарные. Также к месту события выехали местные власти. В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли.