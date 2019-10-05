В Англії перекинувся двоповерховий автобус

В англійському графстві Девон на шосе А385 перекинувся двоповерховий автобус, в результаті постраждали більше десяти людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

"На місце події спрямовані машини швидкої допомоги і рятувальний вертоліт. На місці знаходяться співробітники поліції і пожежники", - йдеться в повідомленні поліцейського управління Девона і Корнуолла.

Повідомляється, що рух на ділянці шосе, де сталася аварія, тимчасово перекрито. Причини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що раніше два автомобілі зіткнулися під час вуличних гонок в місті Стівенідж недалеко від Лондона, в результаті чого 17 людей отримали поранення. Як повідомлялося, захід було організовано клубом автолюбителів Cruise-Herts з благодійними цілями. Поліція зараз встановлює причину події.

У Лондоні екскурсійний катер з туристами в суботу 6 червня врізався в Вестмінстерський міст. Повідомлялося, що на місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали місцеві влади. В результаті аварії ніхто не постраждав. Міст тимчасово закрили.