Возле Лондона уличный гонщик врезался в толпу, пострадали 17 человек

Фото: место ДТП (twitter com newsuk)

Полиция сейчас устанавливает причину происшествия

Два автомобиля столкнулись во время уличных гонок в городе Стивенидж недалеко от Лондона, в результате чего 17 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Как сообщается, мероприятие было организовано клубом автолюбителей Cruise-Herts с благотворительными целями. Полиция сейчас устанавливает причину происшествия.

"Несколько людей находились в районе происшествия, 17 человек в настоящий момент получают медицинскую помощь из-за травм, в том числе серьезных", - заявил официальный представитель местной полиции.

Stevenage crash update: Seventeen people injured, some seriously.

Twelve people have been taken to hospital after street meet fast n furious race.

Some of those injured are reportedly teenagers between the ages of around 14 and 17. pic.twitter.com/je11ypSf1G — 999 News Emergency (@999herts) July 19, 2019

Напомним, в аргентинской провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Водитель и его сменщик были задержаны по запросу прокуратуры. Оба были госпитализированы после аварии с легкими травмами. Всего пострадали около 40 человек.

Ранее сообщалось, что на севере Индии после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье, погибли по меньшей мере 44 человека.

РБК-Украина писало, что в Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо, в результате которого погибли 16 человек.