У англичан было большое преимущество на втором этаже, - Шевченко

Наставник национальной команды также считает главными причинами поражения потерю Сергея Кривцова и разницу в классе между сборными.

"Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже, мы знали, что у англичан будет преимущество. Потеря Кривцова сыграла свою роль, он мог составить конкуренцию на втором этаже. Для нас это была ощутимая потеря. Были ошибки, команда не отказывалась от своей структуры и принципов, были неплохие моменты. Но была разница в классе, у англичан было преимущество", - сказал Шевченко.

По словам тренера, если бы игроки не получали травмы и приехали в лучшем состоянии - сборной все равно было бы "сложно повторить такой результат".

"Я не буду подводить итоги Евро сейчас, поговорим обо всем, когда уже прилетим в Киев - что было сделано хорошо, а что плохо", - сказал он.