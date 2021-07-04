У англичан было большое преимущество на втором этаже, - Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. По его словам, у англичан было большое преимущество на втором этаже, которое они использовали.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на сайт Sport.ua.
Наставник национальной команды также считает главными причинами поражения потерю Сергея Кривцова и разницу в классе между сборными.
"Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже, мы знали, что у англичан будет преимущество. Потеря Кривцова сыграла свою роль, он мог составить конкуренцию на втором этаже. Для нас это была ощутимая потеря. Были ошибки, команда не отказывалась от своей структуры и принципов, были неплохие моменты. Но была разница в классе, у англичан было преимущество", - сказал Шевченко.
По словам тренера, если бы игроки не получали травмы и приехали в лучшем состоянии - сборной все равно было бы "сложно повторить такой результат".
"Я не буду подводить итоги Евро сейчас, поговорим обо всем, когда уже прилетим в Киев - что было сделано хорошо, а что плохо", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную после поражения. Он отметил, что команда "сражалась наравне с лучшими".
Напомним, за Англию забивали дважды Кейн, Магуайр и Хендерсон. Единственный гол Кейна уже на 4-й минуте был забит ногой. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля.